Байден высоко оценил работу Блинкена в Китае

Госсекретарь США находился в КНР с визитом 18-19 июня

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Американский лидер Джо Байден оценил как "чертовски большую" работу в Китае госсекретаря США Энтони Блинкена, с которым он находится в контакте через своего помощника по национальной безопасности Джейка Салливана. Мнение американского лидера приводит в понедельник пресс-пул Белого дома.

"Я общался с ним через Салливана. Он [Блинкен] проделал чертовски большую работу", - сказал Байден.

Ранее в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что госсекретарь "подробно проинформирует президента [о поездке]", как только вернется в Вашингтон.

18-19 июня Блинкен находился в КНР с визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства США. Пекин заявил, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался для "сбора важной информации". Это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года.