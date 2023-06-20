Участники астанинского формата обсудят пути нормализации отношений Сирии и Турции

В переговорах, которые пройдут 20-21 июня, примут участие делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана обсудят на 20-й международной встрече по Сирии в Астане дорожную карту по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском, борьбу с терроризмом и другие вопросы, связанные с комплексным урегулированием ситуации в арабской республике.

По данным МИД Казахстана, в переговорах, которые пройдут 20-21 июня, примут участие делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

В первый день переговоров ожидается проведение четырехсторонних консультаций заместителей глав МИД России, Ирана, Сирии и Турции для обсуждения хода работы над проектом дорожной карты по нормализации сирийско-турецких отношений. Ранее в МИД РФ сообщали, что российский проект дорожной карты готов. Также ожидаются двусторонние и трехсторонние консультации стран - участниц астанинского процесса. На следующий день - 21 июня - планируется продолжение консультаций, пленарное заседание и пресс-конференция.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в повестку дня будут включены вопросы изменения региональной обстановки вокруг Сирии и ситуация на земле, усилия по комплексному урегулированию в арабской республике, вопросы борьбы с терроризмом, меры доверия, в том числе освобождение заложников и поиск пропавших без вести, гуманитарная ситуация, мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению Сирии и создание условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

Кроме того, как отметили в МИД Казахстана, в рамках переговоров запланировано проведение очередного заседания рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести с участием представителей стран-гарантов, ООН и Международного комитета Красного Креста.

О сирийско-турецкой нормализации

Отношения между Анкарой и Дамаском обострились после начала конфликта в Сирии в 2011 году, тогда же в Турцию хлынула волна сирийских беженцев. Дипломатические связи между двумя странами тогда были разорваны. Старт процессу нормализации отношений между Анкарой и Дамаском был дан 28 декабря 2022 года в Москве, когда прошли консультации глав Минобороны России, Сирии и Турции. Это были первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за последние 11 лет. На встрече была достигнута договоренность о создании совместной трехсторонней комиссии. Кроме того, в апреле состоялась встреча министров обороны России, Сирии, Турции и Ирана. Стороны обсудили практические шаги в области укрепления безопасности в арабской республике и нормализации сирийско-турецких отношений.

Другим важным шагом на пути нормализации стали переговоры глав МИД РФ, Ирана, Сирии и Турции, которые прошли 10 мая в Москве. Одними из главных тем встречи были вопросы добровольного и безопасного возвращения на родину сирийских беженцев, а также урегулирование в Сирии на основе резолюции Совета Безопасности ООН. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил настрой на тесное взаимодействие между партнерами "в целях бескомпромиссной борьбы со всеми проявлениями терроризма и террористическими организациями", а также на совместное противодействие сепаратистским тенденциям, которые "подогреваются извне". Как подчеркнул Лавров, содействие безопасному возвращению сирийских беженцев на родину является одним из ключевых принципов для Москвы, Дамаска, Анкары и Тегерана. "Все мы заинтересованы в скорейшем восстановлении отношений добрососедства между Сирией и Турцией на равноправной и взаимовыгодной основе", - указал российский министр.

По словам участвовавшего во встрече бывшего главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, четырехсторонние переговоры по Сирии прошли в конструктивной атмосфере. На них была подчеркнута приверженность территориальной целостности Сирии, единые подходы в борьбе с терроризмом, важность политического урегулирования и проведение этого процесса без предварительных условий, указал он. После прошедших переговоров глав МИД занимавший тогда пост официального представителя турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын допустил, что в скором времени может состояться встреча президентов Турции, России, Ирана и Сирии. Калын подчеркнул, что есть вопросы, которые необходимо будет обсудить на уровне лидеров.

Главным итогом встречи стало решение подготовить дорожную карту по нормализации отношений Анкары и Дамаска. С соответствующим предложением выступила российская сторона, для подготовки этого проекта был создан специальный комитет. Позднее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что российский проект дорожной карты уже готов. Он выразил надежду, что встреча в Астане позволит серьезно продвинуться в этой работе.