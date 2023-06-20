Глава внешнеполитического ведомства Тайваня посетил Бельгию, Италию и Польшу

Изначально было известно о намерении Джозефа У посетить Чехию, детали его поездки не раскрывались

ГОНКОНГ, 20 июня. /ТАСС/. Глава внешнеполитического ведомства Тайваня Джозеф У (китайское имя - У Чжаосе) на прошлой неделе посетил с необъявленными визитами Польшу, Бельгию и Италию. Об этом в понедельник сообщило Центральное информационное агентство острова.

Первоначально внешнеполитическое ведомство Тайваня информировало лишь о намерении Джозефа У посетить Чехию для участия в конференции "Саммит европейских ценностей". На пути в Прагу он посетил Польшу, а уже после конференции прибыл в Брюссель, где встретился с несколькими европарламентариями, в том числе с вице-председателем Европейского парламента Николой Бир.

Перед тем как отправиться в обратный путь, Джозеф У заехал в Милан, где встретился с итальянскими парламентариями. Как указывает агентство, ожидается, что уже этим летом Тайвань откроет в Милане второе постоянное представительство в Италии - сейчас подобная миссия у него есть только в Риме.

Внешнеполитическое ведомство Тайваня не раскрывало детали и график поездки Джозефа У накануне его отбытия. Кроме того, сам он на пресс-конференции в Праге не стал рассказывать журналистам о своих дальнейших планах, указав только, что планирует принять участие в как можно большем числе мероприятий. "Однако ключ к успеху такой поездки, как эта, заключается в том, чтобы не привлекать много внимания", - сказал он.

Официально Чехия, Польша, Бельгия и Италия не имеют дипломатических отношений с Тайванем.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.