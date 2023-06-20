Президент Кубы прибыл с официальным визитом в Италию

Мигель Диас-Канель встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюем

ГАВАНА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в понедельник в Италию с официальным визитом в ходе своего турне по странам Европы, которое продлится до пятницы. Об этом сообщает газета Granma.

Лидер страны проведет встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюем, а также посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском.

Как ранее заявил МИД Кубы, Диас-Канель в ходе турне примет участие в качестве председателя "Группы 77 плюс Китай" в саммите по вопросу нового мирового финансового пакта, который состоится в Париже. Также планируется поездка в Сербию.