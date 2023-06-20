Британский парламент поддержал выводы комитета, обвинившего Джонсона во лжи

Против такого решения высказались семь депутатов

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Палата общин утвердила доклад дисциплинарного комитета британского парламента, который на прошлой неделе рекомендовал наложить строгое дисциплинарное взыскание на бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Выводы членов комитета, обвинивших экс-премьера во лжи, поддержали 354 депутата, тогда как против высказались лишь 7 парламентариев.

"После смутного периода в нашей политической жизни утверждение доклада комитета по привилегиям будет небольшим, но важным шагом в восстановлению доверия людей к этой палате и к парламенту. Я также говорю однопартийцам, что для нас вдвойне важно показать готовность действовать, когда один из нас, какую бы должность он ни занимал, показывает себя далеко не с лучшей стороны", - заявила в ходе дебатов предшественница Джонсона на посту главы правительства Тереза Мэй, призвав коллег поддержать выводы комитета.

В качестве дисциплинарного взыскания Джонсон будет лишен права посещать здание парламента без согласований на правах бывшего депутата.