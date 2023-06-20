Моди в США встретится с Байденом

Это первый официальный визит премьер-министра Индии в Соединенные Штаты

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправляется во вторник с государственным визитом в США, где запланированы его встречи с президентом США Джо Байденом и другими официальными лицами, а также выступление в Конгрессе США. Как указал в понедельник на пресс-конференции в Нью-Дели первый замглавы индийского МИД Винай Мохан Кватра, Моди ранее посещал Соединенные Штаты шесть раз как для двусторонних встреч, так и для участия в многосторонних мероприятиях, но это будет его первый официальный государственный визит в США.

Официальная часть программы начнется в среду в Нью-Йорке, где Моди примет участие в праздновании Международного дня йоги в штаб-квартире ООН. В этом же городе индийский премьер также встретится "с рядом видных деятелей и лидеров", сообщил Кватра.

В тот же день Моди отправится в Вашингтон. В столице Соединенных Штатов пройдет его встреча с Байденом, а также переговоры на уровне делегаций. Планируется, что лидеры обсудят стратегическое партнерство в сферах технологий, обороны, космоса и чистой энергетики, а также совместную деятельность в области климатических изменений, здравоохранения и трудовых ресурсов, сообщили ранее в Белом доме.

Кроме того, 22 июня премьер-министр Индии выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США. В четверг вечером в Белом доме будет организован государственный прием по случаю визита главы индийского правительства

В программе вашингтонской части визита 23 июня запланировано участие Моди в завтраке, организованном вице-президентом США Камалой Харрис и госсекретарем Энтони Блинкеном. Индийский премьер планирует провести несколько встреч с главами американских компаний. Он также встретится с представителями индийской диаспоры в США.

Затем премьер-министр Моди отправится с государственным визитом в Египет с 24 по 25 июня.

Ожидания от визита

Как ранее сказал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, визит Моди в США "имеет огромное значение". "Визит будет иметь значительные результаты, о которых я не могу сказать прямо сейчас", - отметил глава МИД Индии.

Пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер сообщила, что поездка главы индийского правительства в США "станет доказательством глубокого и тесного партнерства" между двумя странами. Вашингтонская администрация убеждена, что предстоящий визит позволит укрепить приверженность США и Индии "свободному, открытому, процветающему и безопасному Индо-Тихоокеанскому региону", добавили в Белом доме.

Государственный визит Моди в Вашингтон пройдет на фоне расширения американо-индийского сотрудничества в сфере критически важных новейших технологий. Как ожидается, главы двух государств среди прочего могут согласовать сделку по совместному производству американских двигателей для истребителей на территории Индии. Речь идет о производстве реактивных двигателей американской компании General Electric совместно с индийской корпорацией Hindustan Aeronautics Limited.

Кроме того, по данным агентства Reuters, Соединенные Штаты добиваются от Индии заключения крупного контракта, предусматривающего поставку ей американских беспилотных летательных аппаратов морской разведки MQ-9B. Как рассчитывает вашингтонская администрация, визит в США Моди позволит добиться прогресса в обсуждении сделки или выйти на ее подписание.

Индийская сторона также ожидает развития отношений в оборонной сфере. Как сообщил первый замминистра иностранных дел Винай Кватра, во время этого визита Нью-Дели ожидает прогресса в подготовке дорожной карты оборонно-промышленного сотрудничества между двумя странами, которая, "позволит сотрудничать друг с другом гораздо интенсивнее".

В свою очередь помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон считает визит премьера Индии более значимым дипломатическим событием для страны, чем поездка госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. Визит Моди, по его мнению, станет "трансформационным этапом" в отношениях двух стран.