19 июня, 23:42

Блинкен считает, что его визит в Пекин послужит стабилизации отношений между США и Китаем

Госсекретарь Соединенных Штатов подчеркнул, что во время его визита представилась возможность "четко обозначить разницу" в подходах двух стран

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что его визит в Китай положил начало процессу стабилизации отношений между двумя странами. С такой оценкой глава американского внешнеполитического ведомства выступил в понедельник в интервью телекомпании NBC.

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"Как Китай, так и США понимают, что отношения между нами становились все менее стабильными. Я думаю, это начало процесса, который позволит добавить стабильности", - заявил Блинкен по итогам визита в КНР.

По его словам, власти обеих стран понимают, что у них есть "обязательства проявлять ответственный подход в отношениях". "Это начинается с коммуникации, взаимодействия между правительствами", - заявил госсекретарь США. Блинкен подчеркнул, что во время его визита представилась возможность "четко обозначить разницу" в подходах двух стран, а также "понять, есть ли [у США и Китая] сферы общих интересов, где [две страны] могут сотрудничать". 

Теги:
СШАКитайБлинкен, Энтони
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