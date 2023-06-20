Блинкен заявил об активных переговорах с Пекином по освобождению задержанных американцев

По информации телекомпании CBS, речь идет об обвиняемом в торговле наркотиками Марке Свидане, пасторе Дэвиде Лине и задержанном за шпионаж Кае Ли

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Вашингтон и Пекин активно обсуждают проблему арестованных в Китае американских граждан, которых США считают незаконно задержанными, и возможность их освобождения. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью телекомпании CBS, отрывки из которого были опубликованы в понедельник.

"У нас есть [полученные от правительства КНР] обязательства продолжать усердно работать над разрешением этих случаев", - сказал он, отвечая на вопрос ведущей о ситуации с тремя американцами, которые, по утверждению Вашингтона, были незаконно задержаны Пекином.

"Я глубоко обеспокоен этим, и именно поэтому я не просто поднимал [этот вопрос], но и обсудил конкретные случаи", - сказал Блинкен. Как уточняет CBS, речь идет об обвиняемом в торговле наркотиками Марке Свидане, пасторе Дэвиде Лине и задержанном за шпионаж Кае Ли.

Госсекретарь утвердительно ответил на вопрос журналиста, обсуждают ли страны возможность освобождения заключенных, однако не стал говорить, какого прогресса удалось достичь. "Я не хочу вдаваться в подробности, но мы очень активно обсуждаем это", - сказал Блинкен. Он подчеркнул, что, "независимо ни от чего, это очень важное и позитивное развитие".

Блинкен посетил Пекин 18-19 июня и встретился с китайским руководством. Он заявил, что еще несколько представителей американской администрации посетят Китай в скором времени. Госсекретарь также сообщил, что пригласил министра иностранных дел Китая Цинь Гана в Вашингтон, и тот принял приглашение. Это первый визит главы Госдепартамента США в Китай с октября 2018 года.