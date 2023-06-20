Главы МИД G7 проведут в Великобритании третью за год встречу

В Лондоне пройдет конференция по восстановлению Украины

ТОКИО, 20 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в рамках своего визита в Великобританию, который пройдет 21 июня, проведет встречу глав МИД Группы семи (G7). Об этом сообщило во вторник японское внешнеполитическое ведомство.

"21 июня министр иностранных дел Хаяси примет участие в конференции по восстановлению Украины, организованной совместно правительствами Великобритании и Украины. Министр также воспользуется возможностью своего визита в Великобританию для проведения третьей в этом году встречи министров иностранных дел G7 под председательством Японии", - отмечается в сообщении.

Хаяси прибудет в Великобританию для участия в конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне 21-22 июня. В мероприятии, как отмечал телеканал NHK, могут принять участие несколько японских правительственных организаций, включая Японское агентство международного сотрудничества, а также около 20 компаний, занимающихся строительством, медициной. Они рассматривают возможность участия в разборе завалов, разминировании, восстановлении инфраструктуры, такой как мосты и сельскохозяйственные ирригационные сооружения, а также в предоставлении услуг телемедицины для решения проблемы нехватки врачей.

Япония в текущем году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая провела ее саммит в Хиросиме. Заседание глав МИД состоялось 16-18 апреля в японском городе Каруидзава, еще одна встреча глав внешнеполитических ведомств "семерки" проходила в феврале во время Мюнхенской конференции по безопасности.