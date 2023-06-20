Украина сообщила о переговорах по вопросу производства западного оружия на ее территории

Замминистра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности страны Сергей Боев уверен, что соответствующие контракты будут подписаны в течение нескольких месяцев, передает его слова агентство Reuters

ТАСС, 20 июня. Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о создании производства на территории Украины. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на заместителя министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Украины Сергея Боева.

"Мы ведем с ними [производителями] очень детальные дискуссии, - приводит агентство слова Боева. - И мы уверены, что подпишем контрактные соглашения в течение нескольких месяцев". Уточняется, что переговоры ведутся с компаниями из Германии, Италии, Франции и Восточной Европы.

"Некоторые компании говорят, что готовы прийти и инвестировать в производство беспилотников", - добавил Боев.

Источник агентства Reuters сообщил, что стандарты ЕС, связанные с тестированием беспилотных летательных аппаратов, могут затруднить получение компаниями согласия на их производство на Украине.

Агентство отмечает, что пока стороны не подписали ни одного соглашения.

В марте сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther KF51 в год. Как заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер в опубликованном 10 июня интервью, производство танков Panther на заводе на Украине может начаться "через 15-20 месяцев".