20 июня, 03:32

Австралия выделит $3 млн на гуманитарную помощь Судану

На эти средства будут закуплены продовольствие, вода и предметы первой необходимости, сообщила глава австралийского МИД Пенни Вонг

СИДНЕЙ, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Австралии направит 4,45 млн австралийских долларов ($3 млн) в качестве гуманитарной помощи Судану. Об этом во вторник заявила глава МИД страны Пенни Вонг на полях конференции доноров помощи Судану, которая проходит в Женеве под эгидой ООН. Трансляция велась на сайте австралийского внешнеполитического ведомства.

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"Правительство [премьер-министра Австралии Энтони] Альбанезе выделит дополнительно 4,45 млн австралийских долларов для преодоления гуманитарного кризиса в Судане", - указала министр. Она отметила, что на выделенные австралийским правительством средства будут закуплены продовольствие, вода и предметы первой необходимости, а также товары медицинского назначения. Поставками займется Международный комитет Красного Креста.

Кроме того, глава австралийского МИД указала, что общий объем средств, направленных Канберрой в качестве гуманитарной помощи Судану, составит 10,45 млн австралийских долларов (порядка $7 млн). Ранее 6 млн австралийских долларов ($4 млн) были направлены Австралией в адрес Международного комитета Красного Креста и верховного комиссара ООН по делам беженцев. 

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