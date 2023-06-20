Премьер Госсовета КНР обсудил в Берлине с деловыми кругами ФРГ контакты в сфере технологий

Торгово-промышленные круги Германии на встрече были представлены компаниями Siemens AG, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян провел в Берлине встречу с представителями деловых кругов ФРГ. Как сообщил во вторник МИД Китая, в ходе обсуждения различных вопросов стороны затронули перспективы продвижения китайско-германского технологического сотрудничества.

На сайте внешнеполитического ведомства КНР уточняется, что торгово-промышленные круги Германии на встрече были представлены такими крупными компаниями, как Siemens AG, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW. Участники уделили внимание международной ситуации как в политике, так и в экономической сфере.

"В мире наблюдается большая нестабильность. Чем серьезнее складывается ситуация, тем более рассудительными нам следует быть", - подчеркнул Ли Цян. По его словам, открытое взаимодействие между Китаем и ФРГ "способствует ускоренному восстановлению глобальной экономики".

В понедельник в телефонном разговоре со своей германской коллегой Анналеной Бербок министр иностранных дел Китая Цинь Ган отметил, что КНР рассматривает Германию в качестве важного партнера, с которым поддерживаются очень тесные контакты. Он выразил уверенность, что седьмой раунд китайско-германских межправительственных консультаций, в которых 20 июня примут участие Ли Цян и канцлер ФРГ Олаф Шольц, пройдет успешно.