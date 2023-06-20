Спецпосланник генсека ООН по Сирии планирует принять участие в переговорах в Астане

В международной встрече также будут задействованы делегации стран-гарантов, представители правительства Сирии и сирийской оппозиции

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует принять участие в международной встрече по Сирии в астанинском формате (РФ, Иран, Турция), которая проходит 20-21 июня. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"По традиции будут участвовать [в переговорах] представители стран-наблюдателей. Это соседние с Сирией арабские страны Ирак, Ливан, Иордания. Также здесь наши коллеги из структур ООН, прежде всего это господин Гейр Педерсен, спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии", - сказал Богданов.

20-21 июня в Астане проходит международная встреча по Сирии в астанинском формате. В переговорах принимают участие делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается участие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.