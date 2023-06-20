Замглавы Минобороны Украины призвала не измерять контрнаступление населенными пунктами

При этом Анна Маляр признала, что ВСУ приходится непросто, поскольку российские войска оказывают ожесточенное сопротивление

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Украинские войска продолжают контрнаступление на южном направлении, но его эффективность не нужно оценивать исключительно по количеству взятых населенных пунктов. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Не стоит измерять результаты работы сил обороны исключительно населенными пунктами и пройденными километрами", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

Маляр добавила, что критериев оценки эффективности боевых действий гораздо больше, но не уточнила, что конкретно имеется в виду. При этом чиновница признала, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) приходится непросто, поскольку российские силы оказывают ожесточенное сопротивление.

Тема контрнаступления ВСУ муссировалась в украинских и западных СМИ с осени прошлого года. И те, и другие регулярно выдвигали тезис, что от успеха контрнаступления зависит продолжение поддержки Киева странами НАТО. Власти Украины все это время заявляли, что вынуждены откладывать его начало, - под различными предлогами. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что украинское контрнаступление началось 4 июня и за это время никаких успехов ВСУ не достигли, но несут колоссальные потери личного состава и техники.