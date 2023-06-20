Южная Корея ответит асимметрично в случае "нового вторжения" беспилотников КНДР

Южнокорейские военные планируют приобрести 100 небольших БПЛА к концу июня

СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Корея одобрило план по созданию в сентябре командования, ответственного за операции с применением беспилотников. Как во вторник сообщило агентство Yonhap, южнокорейские военные намерены дать асимметричный ответ в случае очередного проникновения беспилотников КНДР в воздушное пространство Республики Корея.

"Вооруженные силы приняли внутреннее решение, что отправят 10 или больше дронов в Пхеньян с задачей пролететь над ключевыми объектами, если Северная Корея направит один беспилотник в Сеул", - рассказал источник агентства среди высокопоставленных южнокорейских военных.

Официальный представитель Министерства национальной обороны Республики Корея Чон Ха Гю в свою очередь отметил, что Сеул примет "контрмеры в соответствии с правом на самооборону" в случае нарушения беспилотниками КНДР воздушного пространства Республики Корея.

Премьер-министр Республики Корея Хан Док Су попросил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея принять все необходимые меры для того, чтобы работа нового командования началась в соответствии с планами.

Оборонное ведомство указало, что создание специального командования необходимо в связи с "угрозой" со стороны КНДР и возросшей ролью беспилотников в современной войне. Военные планируют приобрести 100 небольших БПЛА к концу июня. В задачи командования будут входить разведка, нанесение ударов, операции в рамках психологического воздействия на противника и радиоэлектронной борьбы.

26 декабря пять беспилотных летательных аппаратов КНДР проникли в воздушное пространство Республики Корея. Один из них добрался до бесполетной зоны вокруг офиса президента в Сеуле, четыре летали у острова к западу от столицы. Южнокорейские военные боролись с ними около пяти часов, но не смогли сбить. Долетевший до столицы беспилотник смог вернуться, остальные пропали с радаров.