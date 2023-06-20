WSJ: США считают, что Китай может построить военный тренировочный центр на Кубе

По данным газеты, Пекин и Гавана совместно используют разведывательную сеть на острове, включающую четыре станции прослушивания

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Китай близок к заключению соглашения с Кубой о строительстве военного тренировочного лагеря, что может привести к постоянному размещению китайских войск на острове. С таким утверждением выступила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа американских чиновников и данные разведки США.

Источники полагают, что Пекин и Гавана якобы находятся на продвинутой стадии переговоров по этому вопросу. Администрация президента США Джо Байдена связалась с представителями кубинских властей в попытке препятствовать заключению сделки. По словам чиновников, новый объект может предоставить Пекину возможность для потенциального постоянного размещения войск всего в 160 км от американского побережья, а также для расширения сбора разведывательных данных США, в том числе путем прослушки.

Как утверждают собеседники издания, Китай и Куба совместно используют разведывательную сеть на острове, включающую четыре станции прослушивания. Некоторые чиновники считают, что Пекин якобы усиливает присутствие на Кубе в качестве ответа на связи США и Тайваня, который находится на том же расстоянии от побережья материкового Китая, что и Куба от берегов штата Флорида.

8 июня Wall Street Journal утверждала, что на Кубе якобы появится китайский объект, позволяющий прослушивать и перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где расположено множество военных баз, а также следить за перемещением американских кораблей. Тогда координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал данные газеты неточными. Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио охарактеризовал распространенную изданием информацию как "лживую и необоснованную". В свою очередь МИД КНР опроверг сведения о шпионаже против США с Кубы.

Кирби 12 июня заявил, что администрация Соединенных Штатов принимает меры, направленные на снижение эффективности деятельности базы Китая на Кубе. Вопрос базы обсуждался во время визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена, который прошел 18-19 июня.