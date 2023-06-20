Times: Индия передаст ВМС Вьетнама ракетный корвет Kirpan собственной постройки

В 2022 году Индия передала Вьетнаму 12 высокоскоростных сторожевых катеров

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июня. /ТАСС/. Индия передаст Военно-морским силам Вьетнама ракетный корвет Kirpan собственной постройки. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на источники в индийском министерстве обороны.

"Передача ракетного корвета Kirpan станет важной вехой в повышении боевого потенциала ВМС Вьетнама", - цитирует издание источники.

О предстоящей передаче корвета было объявлено на состоявшихся в Нью-Дели в понедельник переговорах министра обороны Индии Раджнатха Сингха со своим вьетнамским коллегой генералом Фан Ван Зянгом. В ходе них была достигнута договоренность о расширении двустороннего оборонного сотрудничества к 2030 году, а также обсуждалась возможная закупка Вьетнамом индийских зенитных ракетных систем Akash, крылатых сверхзвуковых ракет BrahMos, военных технологий, сотрудничество двух стран в оборонных исследованиях и совместном производстве вооружений.

В рамках двустороннего оборонного сотрудничества Индия ранее провела обучение вьетнамских летчиков пилотированию истребителей СУ-30МКИ и поделилась с Вьетнамом опытом боевого применения дизель-электрических подводных лодок класса Kilo российской постройки, находящихся на вооружении ВМС двух стран. В 2022 году Индия передала Вьетнаму 12 высокоскоростных сторожевых катеров, построенных в рамках индийской кредитной линии на сумму в $100 млн.

Ракетный корвет Kirpan был построен в Мумбаи на верфях индийской судостроительной компании Mazagon Dock Shipbuilders и в 1991 году был принят на вооружение ВМС Индии. Водоизмещение корабля составляет 1 350 тонн, скорость 28 миль/час. Корвет вооружен 4 противокорабельными ракетами, 76-мм артиллерийским орудием и средствами ПВО.