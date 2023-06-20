Байден считает реальной возможность использования Россией тактического ядерного оружия

Президент США ранее назвал "совершенно безответственным" размещение тактического ядерного оружия России в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден счел реальной возможность использования Россией тактического ядерного оружия (ТЯО). Слова американского лидера привело агентство Reuters.

"Когда я пару лет назад говорил здесь, что меня беспокоит высыхание реки Колорадо, на меня все смотрели как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что [президент РФ Владимир] Путин использует тактическое ядерное оружие. Это реально", - сказал Байден группе доноров в штате Калифорния в понедельник.

В субботу Байден назвал "совершенно безответственным" размещение ТЯО России в Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 9 июня на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко Путин сообщил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него.