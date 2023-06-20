Премьер Литвы считает, что план вступления в НАТО стоило предоставить Украине в 2008 году

Ингрида Шимоните заявила, что сейчас он не имеет смысла

ВИЛЬНЮС, 20 июня. /ТАСС/. План действий по вступлению Украины в Североатлантический альянс надо было представить много лет назад, сейчас он не имеет смысла и нужна конкретная перспектива членства. Об этом во вторник заявила премьер Литвы Ингрида Шимоните в интервью агентству BNS.

"План действий имел бы адекватное звучание в 2008 году, когда его и необходимо было принять, но это сделано не было", - сказала она.

Сейчас, по мнению главы правительства, в документе такого формата нет необходимости.

"Вооруженные силы Украины подготовлены намного лучше, чем армии некоторых стран, поэтому нам необходим не план, а конкретная перспектива членства Украины в НАТО", - отметила Шимоните. Что подразумевается под такой конкретной перспективой, она не уточнила. Премьер, однако, признала, что мнения стран - членов альянса расходятся. "Консенсуса нет", - констатировала глава правительства.

Украинский вопрос будет одним из центральных на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.