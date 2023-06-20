Лукашенко заявил о сложностях в решении конфликтов при наличии западных советников в ОДКБ

Президент Белоруссии отметил, что возникнет опасность в случае попадания советников с Запада в зону ответственности Организации Договора коллективной безопасности

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Государства - члены Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) будут иметь сложности при разрешении конфликтов в зоне ответственности организации, если туда "влезут советники с Запада". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел стран ОДКБ.

"Опасность <...> [возникнет], если наши друзья - советники с Запада туда [в зону ответственности ОДКБ] влезут. Видите: они туда лезут, чтобы быть там какими-то советниками или прокладкой. Если они туда влезут, нам будет сложно решать эти задачи (по урегулированию конфликтов - прим. ТАСС)", - сказал Лукашенко.

По его словам, "Кыргызстан просит нас, требует от нас как-то помочь в урегулировании конфликта на границе с Таджикистаном". "Очень обоснованно, это точно, порой предъявляет к нам претензии Армения", - отметил Лукашенко. Он считает, что "проблемы существуют, очень серьезные проблемы". "Если мы не решим эти проблемы, то все время будем упрекать друг друга, будем высказывать неудовлетворение организацией в целом", - заявил белорусский президент. Он убежден, что "как бы мы ни крутили, ни вертели, мы должны быть погружены и в те проблемы, которые сегодня решает член ОДКБ Армения и наши члены ОДКБ Таджикистан и Кыргызстан".

Лукашенко сказал, что, "естественно, есть проблемы, кто-то считает, что их нет - в Беларуси и России". "Их очень много. О проблемах белорусских я буду сегодня говорить", - отметил президент Белоруссии. Он поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова за поддержку Белоруссии на международной арене.

Прибытие глав делегаций на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко © Арзу Пашаева/ Наталья Таланова/ ТАСС

Лукашенко призвал глав МИД стран ОДКБ решать проблемы, которые "вопиют". "Без вас эти вопросы никто не будет начинать решать. К вам просьба: как бы ни было сложно, поставим в повестку дня эти проблемы и их решим. Если поможем решить конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана, начнем решать вопрос - они будут нам благодарны", - сказал Лукашенко. "Если мы обратим внимание на сложнейшую проблему Азербайджана и Армении... Почему сложнейшую? Потому что и там [в Азербайджане] наши близкие, родные люди, и там [в Армении] жили в одном государстве. Значит, надо нам как-то подключаться (к урегулированию конфликта - прим. ТАСС)", - отметил президент Белоруссии.