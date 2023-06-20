Лукашенко заявил о сложностях в решении конфликтов при наличии западных советников в ОДКБ

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Государства - члены Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) будут иметь сложности при разрешении конфликтов в зоне ответственности организации, если туда "влезут советники с Запада". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел стран ОДКБ.
"Опасность <...> [возникнет], если наши друзья - советники с Запада туда [в зону ответственности ОДКБ] влезут. Видите: они туда лезут, чтобы быть там какими-то советниками или прокладкой. Если они туда влезут, нам будет сложно решать эти задачи (по урегулированию конфликтов - прим. ТАСС)", - сказал Лукашенко.
По его словам, "Кыргызстан просит нас, требует от нас как-то помочь в урегулировании конфликта на границе с Таджикистаном". "Очень обоснованно, это точно, порой предъявляет к нам претензии Армения", - отметил Лукашенко. Он считает, что "проблемы существуют, очень серьезные проблемы". "Если мы не решим эти проблемы, то все время будем упрекать друг друга, будем высказывать неудовлетворение организацией в целом", - заявил белорусский президент. Он убежден, что "как бы мы ни крутили, ни вертели, мы должны быть погружены и в те проблемы, которые сегодня решает член ОДКБ Армения и наши члены ОДКБ Таджикистан и Кыргызстан".
Лукашенко сказал, что, "естественно, есть проблемы, кто-то считает, что их нет - в Беларуси и России". "Их очень много. О проблемах белорусских я буду сегодня говорить", - отметил президент Белоруссии. Он поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова за поддержку Белоруссии на международной арене.
Лукашенко призвал глав МИД стран ОДКБ решать проблемы, которые "вопиют". "Без вас эти вопросы никто не будет начинать решать. К вам просьба: как бы ни было сложно, поставим в повестку дня эти проблемы и их решим. Если поможем решить конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана, начнем решать вопрос - они будут нам благодарны", - сказал Лукашенко. "Если мы обратим внимание на сложнейшую проблему Азербайджана и Армении... Почему сложнейшую? Потому что и там [в Азербайджане] наши близкие, родные люди, и там [в Армении] жили в одном государстве. Значит, надо нам как-то подключаться (к урегулированию конфликта - прим. ТАСС)", - отметил президент Белоруссии.