Замгенсека НАТО считает, что в Вильнюсе не примут решение по графику присоединения Украины

Однако Североатлантический альянс сделает шаг к сближению с Киевом, отметил Мирча Джоанэ

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Североатлантический альянс сделает шаг к сближению с Киевом, но решение по конкретному графику присоединения Украины к НАТО принято не будет. Об этом во вторник заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в эфире радиостанции RFI.

"В Вильнюсе мы сделаем важный шаг к сближению с Украиной, но без принятия решения о точном графике их [Украины] присоединения, - отметил он. - Сегодня нет условий для принятия решения по четкому графику. Война продолжается, при этом консенсуса [по этому вопросу] в альянсе нет. В то же время, как сказал президент [США Джо] Байден, Украине необходимо продолжать внутренние реформы".

По словам Джоанэ, под шагом к сближению понимается создание нового органа - Совета Украина - НАТО. Кроме того, страны - члены организации "собираются принять многолетний план содействия преобразованию украинской армии в эффективные вооруженные силы натовского формата". "Мы готовы принимать [президента Украины Владимира] Зеленского как равного", - добавил он.

Говоря о продолжении поддержки Украины со стороны альянса, Джоанэ подчеркнул, что это зависит от политической воли государств-членов НАТО "делать это в том же темпе и с использованием тех же ресурсов", а также от ситуации с их запасами вооружений. "Исходя из наших с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом разговоров с союзниками и партнерами, мы видим желание помогать Украине в долгосрочной перспективе", - сказал он.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.