Лукашенко: Запад не оставит в покое страны ОДКБ даже после окончания конфликта на Украине

По словам президента Белоруссии, надо выработать общий план прежде всего в экономике

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Западные страны не оставят в покое государства - члены Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) даже после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел стран ОДКБ.

"Надо понимать, что давить нас будут. Даже если этот конфликт на Украине закончится, все равно от нас не отстанут. Нам надо выработать общий план, не прогноз наших действий, а план, прежде всего в экономике", - сказал Лукашенко.

По его словам, этот план должен объединить все страны ОДКБ. "Он должен быть нацелен на то, что, будем считать, что мы в изоляции, как Советский Союз", - сказал белорусский лидер. Он отметил, что в таких условиях странам ОДКБ необходимо будет определить, что они могут произвести у себя, а эта цифра может составить 90%. "10% будем закупать, пока не уйдем от этой зависимости по импорту", - сказал он.

Президент отметил, что в этом плане каждая из стран ОДКБ должна "видеть себя". "Если вы не согласны, то, я думаю, мы не далеки с президентом России, чтобы на двоих сделать этот план", - сказал Лукашенко. Он считает, что другого пути нет, рассчитывать на кого-то не приходится.

Прибытие глав делегаций на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко © Арзу Пашаева/ Наталья Таланова/ ТАСС

"Складывающаяся в мире обстановка не оставляет для нас сомнений в том, что мы должны держаться вместе. Надо держаться вместе, особенно в это непростое время", - сказал Лукашенко. Он также подчеркнул, что агрессивная истерика на Западе заглушает голоса разума. "Сегодня агрессивная истерика, в первую очередь на Западе, заглушает голоса мудрости и разума. Там не хотят услышать инициативы Беларуси по восстановлению доверия, укреплению региональной и международной безопасности", - сказал белорусский лидер.