Китай поддерживает расширение БРИКС за счет стран-единомышленников

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что ее страна считает БРИКС важной площадкой для сотрудничества

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Китайские власти поддерживают расширение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) за счет стран-единомышленников. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай неизменно поддерживает расширение БРИКС", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать перспективы присоединения Бангладеш к объединению.

Как уточнила китайский дипломат, Китай считает БРИКС важной площадкой для сотрудничества между развивающимися странами и государствами с формирующейся экономикой. По ее словам, Пекин "приветствует скорейшее присоединение партнеров, относящихся к единомышленникам".

Как сообщила в понедельник газета Dhaka Tribune, бангладешская сторона подала официальную заявку, чтобы стать полноправным членом БРИКС. По данным издания, запрос на вступление в объединение был направлен после встречи премьера Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамапосы в Женеве.