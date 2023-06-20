20 июня, 07:58
Военная операция на Украине

Президент Литвы призвал разработать долгосрочный план помощи Украине

Гитанас Науседа выразил благодарность неправительственным организациям, муниципалитетам и бизнесу за разнообразную помощь Украине

ВИЛЬНЮС, 20 июня. /ТАСС/. Литва должна, как несколько других стран, разработать долгосрочный план помощи Украине. Об этом во вторник в ежегодном обращении к Сейму (парламенту) заявил президент республики Гитанас Науседа.

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"Уже не одна страна спланировала рассчитанные на много лет программы поддержки Украины, свидетельствующие о последовательной реализации обязательств перед ней, - сказал он. - В ближайшее время такие решения необходимо принять и нам".

Президент выразил благодарность неправительственным организациям, муниципалитетам и бизнесу за разнообразную помощь Украине.

Особой статьей является помощь поставкой Киеву вооружения. Как отмечал министр обороны Арвидас Анушаускас, сумма военной помощи, которую Вильнюс с начала украинского кризиса направил Киеву, превышает €450 млн. 

Теги:
УкраинаЛитваНауседа, ГитанасВоенная операция на Украине
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