Венгрия договорилась с Францией о поставках ракет для систем ПВО

По словам венгерского министра обороны Криштофа Салай-Бобровницки, участниками договоренности с Парижем стали также Бельгия, Кипр и Эстония

БУДАПЕШТ, 20 июня. /ТАСС/. Венгрия закупит у Франции зенитные ракеты для систем ПВО. Как сообщил во вторник министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, соглашение об этом было заключено во время его визита в Париж.

"Согласно декларации о намерениях, подписанной в Париже, Венгрия в будущем приобретет ракеты противовоздушной обороны французского производства", - сказал Салай-Бобровницки, слова которого Минобороны приводит на своем сайте.

По его словам, участниками договоренности с Францией стали также Бельгия, Кипр и Эстония. Соглашение было достигнуто во время европейской конференции по вопросам ПВО, на которой выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, отметивший важность развития оборонной промышленности.

"Венгрия добивается успехов в этой области, наша оборонная промышленность развивается. Мир требует силы, мы продолжим работать", - сказал Салай-Бобровницки. О каких именно зенитных ракетах французского производства идет речь, министр не уточняет.