20 июня, 08:15
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян назвал переломным моментом для Армении взятие Шуши Азербайджаном

Это вынудило Ереван подписать документ 9 ноября 2020 года, отметил премьер-министр страны

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Взятие Азербайджаном города Шуша в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года являлось переломным моментом для военных действий, после чего Ереван был вынужден подписать 9 ноября 2020 года трехстороннее заявление лидеров Армении, Азербайджана и России. Об этом в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"После потери Шуши под ударом оказывался Степанакерт, неизбежно усиливалось давление на Мартуни, а главное, 25 тыс. наших солдат оказывались под угрозой окружения", - сказал он.

Глава армянского кабмина на заседании парламентской комиссии по установлению фактов военных действий в 2020 году заявил, что в октябре - ноябре 2020 года примерно 60 раз по телефону переговорил с лидером России Владимиром Путиным, Ереван при посредничестве Москвы пытался установить режим прекращения огня, однако Азербайджан никогда не соблюдал эти договоренности. 

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Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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