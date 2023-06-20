Трамп утверждает, что не успел вернуть секретные документы из-за спешки

Бывший президент США отметил, что собирался сам разобрать коробки, поскольку его личные вещи были перемешаны с документами

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что не успел вернуть секретные документы, за ненадлежащее обращение с которыми ему грозит 400 лет тюрьмы, из-за спешки и сильной загруженности. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News​​​​​.

"Как и любой другой президент, я выносил свои вещи (из Белого дома - прим. ТАСС). В моем случае все происходило в спешке. Люди все упаковали, и мы уехали. Там лежала моя одежда и множество личных вещей", - заявил Трамп. Он отметил, что собирался сам разобрать коробки, поскольку его личные вещи были перемешаны с документами, на возвращении которых настаивало Национальное управление архивов и документации США, однако не успел этого сделать. "Как ты мог заметить, я был очень занят", - сказал экс-глава Белого дома ведущему Брету Байеру. Он подчеркнул, что сейчас у него на руках нет никаких секретных документов.

"Наша страна больна. Очень больна. У нас есть люди, которые могут пойти на что угодно, и это очень печально, как и подделка документов. Это [дело] никогда не должно было возбуждаться. Мы находимся в разгаре политической кампании, и они просто хотят арестовать оппонента того, кто, в теории, возглавляет правительство", - сказал Трамп.

13 июня суд в Майами предъявил экс-президенту обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Трампу грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Однако, несмотря на судебное преследование, он сможет участвовать в президентских выборах в 2024 году.