Лукашенко: военные угрозы в зоне ответственности Минска и Москвы в ОДКБ самые серьезные

По словам президента Белоруссии, на западном фланге ОДКБ сформировались реальные военные угрозы безопасности

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Военные угрозы безопасности на западном фланге Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который также является зоной ответственности Белоруссии и России, являются самыми серьезными. Об этом на встрече в Минске с участниками заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Прибытие глав делегаций на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко © Арзу Пашаева/ Наталья Таланова/ ТАСС

"Так получилось, что в ОДКБ зоны ответственности распределены. На западном фланге, если так можно сказать, ОДКБ сформировались, к сожалению для нас и для России, потому что это и наша зона ответственности, реальные военные угрозы безопасности. Они очень серьезные, они серьезнее, чем где бы то ни было", - сказал белорусский президент.

Помимо Белоруссии, которая в 2023 году председательствует в ОДКБ, в организацию входят Россия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.