20 июня, 08:39,
обновлено 20 июня, 08:50

Парламент Финляндии утвердил лидера НКП в качестве нового премьера республики

EPA-EFE/ MIKKO STIG
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо
© EPA-EFE/ MIKKO STIG

Кандидатуру Петтери Орпо поддержали 107 членов парламента

СТОКГОЛЬМ, 20 июня. /ТАСС/. Парламент Финляндии во вторник утвердил председателя Национальной коалиционной партии (НКП) Петтери Орпо в качестве нового премьер-министра республики. Трансляцию вела телерадиокомпания Yle.

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Кандидатуру Орпо поддержали 107 членов парламента, против проголосовал 81 депутат. "Сердечно благодарю вас за оказанное мне доверие", - сказал Орпо после завершения голосования.

20 июня президент Финляндии Саули Ниинистё официально назначит Орпо новым главой кабинета министров Финляндии. Новое правительство начнет работу в тот же день.

Национальная коалиционная партия (НКП) победила на парламентских выборах в Финляндии, состоявшихся 2 апреля. 27 апреля председатель НКП Петтери Орпо объявил о решении сформировать коалиционное правительство с партиями "Истинные финны", "Христианские демократы Финляндии" и Шведской народной партией. Программа нового правительства была обнародована 15 июня. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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