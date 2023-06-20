Лукашенко: США "в нужное место шило вставили" расколотой и потерявшей суверенитет Европе

Президент Белоруссии отметил, что Вашингтон пытается "приструнить" европейские страны экономическими методами

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. США раскололи потерявшую суверенитет Европу и сейчас пытаются приструнить ее экономическими методами. Об этом на встрече в Минске с участниками заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Прибытие глав делегаций на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко © Арзу Пашаева/ Наталья Таланова/ ТАСС

"Американцы раскололи Европу, а сейчас надо приструнить ее. И они упрекают вас и меня, что мы тут теряем суверенитет - европейцы. Да господь с вами, вы давно его уже потеряли. Как можно оценить и как можно относиться к тому, что они отказались от дешевых энергоносителей из России и берут в три-пять раз дороже. Это что такое: наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле", - сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что упреки в отношении Минска из-за якобы потери им суверенитета абсолютно беспочвенны. "И они [европейцы] еще упрекают кого-то в потере суверенитета. Какого суверенитета? В глобальном масштабе идет жестокая драка, битва, неизвестно, чем закончится", - отметил белорусский президент.

"И дело здесь не в конфликте, еще раз повторяю, России и Украины. Не в этом дело. И в этом масштабном противостоянии нам надо сохранить свое. Хотя бы сохранить. Отвоевать что-то где-то мы не сможем. Да, потихоньку, где-то сможем", - добавил Лукашенко.

Обращаясь к главам МИД стран - участниц ОДКБ он подчеркнул, что в прозападном мире эти государства "специально не хотят слышать". "Мы как кость кому-то в горле, то НАТО, то Евросоюзу, то американцам вместе с ними. Но, тем не менее, голос наш должен звучать как военно-политического блока", - отметил президент Белоруссии.