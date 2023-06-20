Генсек ОДКБ указал на необходимость странам объединения сообща отвечать на вызовы

Имангали Тасмагамбетов обратил внимание на слова белорусского президента Александра Лукашенко о том, что геополитическая ситуация в мире продолжает усложняться

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Тезис о том, что странам ОДКБ нужно быть вместе и сообща отвечать на вызовы, очень актуален, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию в мире. Об этом заявил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов на встрече глав делегаций, участвующих в заседании СМИД ОДКБ, с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Он обратил внимание на слова белорусского лидера о том, что геополитическая ситуация в мире продолжает усложняться. "Она, безусловно, не может не влиять на ситуацию в наших государствах. Поэтому тезис о том, что в это сложное время нам надо быть вместе и, безусловно, согласованно отвечать на вызовы времени, очень актуален", - сказал Тасмагамбетов.

"И в этой связи самый основной приоритет, на мой взгляд, белорусского председательства - это единство внутри нашей организации", - добавил он.

Прибытие глав делегаций на встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко © Арзу Пашаева/ Наталья Таланова/ ТАСС

В ОДКБ входят Армения, председательствующая в 2023 году Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.