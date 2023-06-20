МИД Приднестровья считает, что молдавский закон о борьбе с сепаратизмом мешает переговорам

Парламент Молдавии ранее утвердил наказания за сепаратизм, заговор против государства, а также незаконную информационную деятельность

КИШИНЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Представители руководства Приднестровья отказались приезжать в Кишинев из-за принятого парламентом Молдавии закона об уголовной ответственности за сепаратизм. Об этом заявил министр иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев на переговорах с вице-премьером по реинтеграции Молдавии Олегом Серебряном в Бендерах.

"Сегодня мы проводим встречу в Бендерах, хотя должны были в Кишиневе. Из-за принятого в Молдове закона о сепаратизме появились серьезные риски, которые создали угрозы для безопасности наших представителей. Я полагаю, что такого рода действия молдавской стороны создают препятствия для нормального диалога. И, конечно, мы эту тему сегодня планируем обсуждать. Также поговорим об ограничениях для ввоза в Приднестровье разных товаров", - сказал Игнатьев в эфире приднестровского телеканала TSV.

Парламент Молдавии утвердил в феврале наказания за сепаратизм, заговор против государства, а также незаконную информационную деятельность. Несколько статей касаются заговора против государства, несанкционированного сбора информации, создания незаконной информационной структуры, контактов с другими государствами или иностранными организациями в целях шпионажа. Нарушителям грозит лишение свободы или крупный штраф.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что введенные в уголовный кодекс санкции за сепаратизм "сделают представителей Приднестровья более сговорчивыми на переговорах с Кишиневом". В Тирасполе выразили обеспокоенность таким подходом, предупредив о принятии ответных мер. О том, что закон может негативно сказаться на переговорах по приднестровскому урегулированию, заявил действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Действия молдавской стороны осудила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, они не прибавят взаимопонимания между Кишиневом и Тирасполем на фоне ухудшающихся отношений.