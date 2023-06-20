В Берлине начались межправительственные консультации Германии и Китая

По данным агентства DPA, в них принимают участие десять представителей правительства КНР и девять - ФРГ

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Германо-китайские межправительственные консультации начались во вторник в Берлине. Трансляцию вел телеканал N-TV.

Консультации проходят в седьмой раз, последний раз они состоялись в 2021 году, но в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса. В нынешних встречах, по данным агентства DPA, принимают участие десять представителей правительства КНР и девять - Германии.

Делегации возглавляют канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Госсовета Китая Ли Цян. Они провели встречу накануне - в формате рабочего ужина. Во вторник глава кабмина ФРГ принял китайского гостя с воинскими почестями перед началом официальных переговоров.

Как ожидается, в течение дня будут обсуждаться экономические и торговые отношения. Эти темы представляют особый взаимный интерес на фоне того, что Китай является главным торговым партнером Германии. Также в повестке дня: защита климата, защита критической инфраструктуры, безопасность и ситуация на Украине.

Германия считает Китай "партнером, конкурентом и системным соперником". Именно такая формулировка прописана в Стратегии национальной безопасности ФРГ, которая была принята на прошлой неделе. В ближайшее время Берлин планирует сформулировать отдельную стратегию по выстраиванию отношений с Китаем.

Делегации встречаются на фоне дискуссий о якобы излишней зависимости германской экономики от китайской. Согласно результатам недавнего соцопроса телеканала N-TV, зависимости такого рода опасаются до 85% жителей ФРГ. Официальная формулировка германских властей на этот счет сводится к тому, что Берлин не хочет полного разрыва экономических связей с Пекином, но считает нужным сократить потенциальные риски.