Сербы блокируют въезд грузовиков в Косово в ответ на шаги Приштины

По данным Kosovo Online, водители грузовиков с сербскими номерами блокируют работу контрольно-пропускного пункта "Яринье" на основной магистрали между автономным краем и Центральной Сербией

БЕЛГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Косовские сербы заблокировали проезд грузовиков через административную линию между Центральной Сербией и автономным краем Косово и Метохия в ответ на меру самопровозглашенных властей в Приштине, ранее запретивших въезд автомобилям с сербскими номерными знаками. Об этом во вторник сообщил портал Kosovo Online.

Водители грузовиков с сербскими номерами блокируют работу контрольно-пропускного пункта "Яринье" на основной магистрали между автономным краем и Центральной Сербией. Они не пропускают грузовые автомобили с номерными знаками самопровозглашенного Косова, оставив коридор для легковых авто и пассажирских автобусов. Акция проходит с вечера понедельника на части автомагистрали со стороны Центральной Сербии.

Большинство водителей находятся в районе административной линии с 14 июня, когда косовские власти перестали пускать на территорию края транспортные средства с сербской регистрацией "по соображениям безопасности". Протестующие настаивают на том, что акция не носит политический характер и призывают Белград и Приштину договориться о разблокировании коммуникаций в крае.