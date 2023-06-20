Страны ОДКБ согласовали план учений миротворческих сил "Нерушимое братство - 2023"

Командно-штабные учения состоятся на территории Киргизии

БИШКЕК, 20 июня. /ТАСС/. Представители оборонных ведомств стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ходе встречи в Бишкеке согласовали план и порядок проведения предстоящих в Киргизии учений миротворческих сил организации "Нерушимое братство - 2023". Об этом сообщило киргизское Минобороны.

"20 июня 2023 года на базе Центра боевой подготовки ВС Кыргызской Республики прошли штабные переговоры по подготовке и проведению командно-штабных учений "Нерушимое братство - 2023" с миротворческими силами ОДКБ", - говорится в сообщении.

В ходе встречи ее участники "рассмотрели и согласовали замысел и порядок проведения" учений, план практических действий миротворческих подразделений во время их проведения, а также вопросы "всестороннего обеспечения и рекогносцировки района предстоящих маневров".

Во встрече в Бишкеке приняли участие военные делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Главной целью бишкекских переговоров военных делегаций являлось "обеспечение полной и качественной отработки учебных вопросов и достижение целей" учений.

Как напомнили в Минобороны, командно-штабные учения "Нерушимое братство - 2023" состоятся осенью 2023 года на территории Киргизии.