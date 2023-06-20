20 июня, 09:54

Парламент Эстонии разрешил заключение однополых браков

Возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами вне зависимости от их пола появится с 1 января 2024 года

ВИЛЬНЮС, 20 июня. /ТАСС/. Рийгикогу (парламент) Эстонии проголосовал за разрешение заключать однополые браки. Об этом во вторник сообщил портал национального телерадиовещания ERR.

По его информации, Рийгикогу принял закон, который с 1 января 2024 года предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами вне зависимости от их пола. Также приняты прикладные акты закона о совместном проживании, в которых раскрываются нюансы и отмечаются частные случаи, сообщает ERR. За принятие законопроекта проголосовали 55 членов парламента, 34 были против, один воздержался.

Также теперь супруг может усыновить ребенка своего супруга, если на это даст согласие его биологический родитель, сообщает портал национального телерадиовещания. Будет сохранен принцип, согласно которому в первую очередь права и обязанности по отношению к ребенку принадлежат его биологическим родителям, подчеркивает ERR. 

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