Трамп заявил, что у него отличные отношения с Путиным

Бывший президент США отметил, что он давно не разговаривал с российским лидером

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень крепкие отношения с президентом России Владимиром Путиным, хотя они давно не общались. Об этом бывший глава Белого дома сообщил в понедельник в интервью телеканалу Fox News.

"У меня отличные отношения с Путиным. Я какое-то время не говорил с ним, но у нас очень крепкие отношения", - сказал Трамп. Он также утверждает, что его разговор с Путиным отсрочил начало СВО на несколько лет.

По его словам, Россия не начала бы специальную военную операцию на Украине, если бы он сохранил за собой пост президента США. "Он [Путин] не сделал бы этого, если бы это был я. Он сделал это после того, как я ушел", - подчеркнул Трамп.

Бывший американский лидер считает, что ему удалось бы достичь договоренностей по поводу украинского конфликта за 24 часа. "Я бы достиг соглашения через 24 часа после того, как все началось. Я бы сказал что-то [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, я бы сказал что-то Путину... <...> Я бы заключил сделку очень быстро. Смерти бы прекратились, разрушения бы прекратились", - сказал Трамп.