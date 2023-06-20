МИД Испании призвал Израиль придерживаться соразмерности при обороне

В ведомстве прокомментировали инцидент в лагере палестинских беженцев Дженин

МАДРИД, 20 июня. /ТАСС/. Правительство Испании напомнило, что Израиль должен соблюдать принцип соразмерности при осуществлении своего законного права на оборону. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе МИД королевства.

"Испания отвергает насилие, развязанное вчера в лагере палестинских беженцев Дженин, и выражает сожаление в связи с большим числом умерших и пострадавших в ходе столкновений мирных жителей, - отмечается в коммюнике. - Точно так же она вновь заявляет о своем твердом осуждении терроризма, напоминая при этом, что законная оборона Израиля должна быть пропорциональной и соответствовать международному праву".

"Стороны должны избегать действий, которые могут привести к эскалации насилия", - добавили в МИД Испании.

Ранее в понедельник, согласно сообщениям палестинского агентства WAFA, военные Израиля вошли в Дженин, на крышах нескольких домов были размещены израильские снайперы. В нескольких районах города произошли ожесточенные столкновения между израильскими силовиками и палестинцами. По утверждению агентства, израильтяне применили боевые пули, светошумовые гранаты и отравляющий газ. По последним данным палестинского Минздрава, в результате столкновений пять палестинцев, в том числе 15-летний подросток, погибли, еще 91 пострадал. Состояние по меньшей мере 23 пострадавших оценивается как тяжелое.

В свою очередь пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что целью операции в Дженине было задержание двух человек, находящихся в розыске. Семь израильтян - военные и полицейские - получили ранения. В ходе рейда израильские военные использовали вертолеты.