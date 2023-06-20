Глава правящей партии Грузии заявил о поддержке с РФ лишь торгово-экономической связи

Ираклий Кобахидзе отметил, что республика не выходит за рамки этого

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Грузия взаимодействует с Россией только в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Об этом сообщил журналистам председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"У нас есть торгово-экономические отношения (с РФ - прим. ТАСС), и мы не выходим за рамки этого. Есть конкретные каналы коммуникации, у нас есть специальный представитель [по вопросам урегулирования отношений с РФ]. Это единственный канал коммуникации с Россией. Дело касается торгово-экономических и гуманитарных вопросов. Это те темы, по которым у нас есть конкретные отношения. Дальше этого мы не идем", - сказал Кобахидзе.

Национальная служба статистики Грузии в понедельник сообщила, что торговый оборот между республикой и Россией за пять месяцев этого года превысил $1 млрд, что на 38,4% больше показателя за аналогичный период 2022 года.

В 2008 году Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой. Прямой диалог между Грузией и Россией поддерживается только в формате спецпредставителя премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе с российским сенатором Григорием Карасиным.