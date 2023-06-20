Президент Литвы заявил о невозможности развернуть мотопехотную дивизию

Гитанас Науседа назвал причиной этого недостаток средств

ВИЛЬНЮС, 20 июня. /ТАСС/. Нынешний уровень военных ассигнований не позволяет Литве осуществить развертывание мотопехотной дивизии, которое руководство балтийской республики считает необходимым для укрепления обороноспособности. Об этом во вторник, выступая с ежегодным обращением к Сейму (парламенту), заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Государственным советом обороны, напомнил он, принято решение о создании в вооруженных силах мотопехотной дивизии. "Это требует максимально быстрого приобретения необходимого вооружения и техники, расширения инфраструктуры, - сказал глава государства. - Мы не сможем все это сделать при нынешнем финансировании".

В то же время он заявил, что Вильнюс подает пример другим странам НАТО, выделяя на оборону 2,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) при неформальной норме для стран-членов в 2% ВВП. "В будущем, я верю, мы достигнем показателя в 3%. Каждый евро, потраченный на оборону, должен способствовать модернизации армии, укреплению нашей страны и повышению ее безопасности", - утверждал Науседа.

В настоящее время самой крупной войсковой единицей в армии Литвы является бригада. В состав мотопехотной дивизии командование намерено включить танковый батальон. Сейчас на вооружении Литвы этой бронетехники нет.