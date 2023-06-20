Чехия призвала не допустить образования постоянной нестабильности в Восточной Европе

Премьер республики Петр Фиала отметил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время

ПРАГА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер Чехии Петр Фиала призвал не допустить образования "центра постоянной нестабильности в области безопасности" в Восточной Европе из-за возможной заморозки конфликта на Украине. Об этом он заявил во вторник в выступлении на ежегодной конференции "Наша безопасность - не само собой разумеющееся", которую транслировал сетевой телеканал информационного агентства CTK.

"Кажется, что война не закончится в ближайшее время. Наоборот, нам угрожает, и это необходимо видеть, сценарий замороженного конфликта, который бы означал создание центра постоянной нестабильности в области безопасности в Восточной Европе… Мы [действуя совместно с мировым сообществом] должны сделать все, чтобы такой сценарий не реализовался", - сказал премьер. Мир, как он утверждал, должен быть установлен на условиях, устраивающих Украину.

О расходах на оборону

Фиала проинформировал, что Чехия обеспечила выполнение своих обязательств перед НАТО, закрепив недавно в законе, что с 2024 года ежегодно на оборону будет выделяться сумма в 2% ВВП. Республика, как отметил он, стала третьей после Польши и Латвии страной, которая, внесла это положение в национальное законодательство.

Премьер сказал, что в текущем году расходы страны на оборону составят около 112 млрд крон (примерно $5,15 млрд). Это на 23 млрд крон (около $1,06 млрд) больше, чем в 2022 году. Активизация усилий Праги по укреплению обороноспособности вызваны, по словам Фиалы, действиями РФ на Украине.

О поставках энергоносителей из РФ

Чехия, как утверждает глава чешского правительства, смогла быстро устранить зависимость от поставок энергетического сырья из РФ. "Наша безопасность непосредственно зависит от [неукоснительного соблюдения всеми странами существующего] мирового порядка, основанного на [международных] договорах, которые соблюдаются", - сказал Фиала.

Выступивший на конференции министр иностранных дел Чехии Ян Липавский проинформировал, что МИД с участием других ведомств разрабатывает обновленную стратегию национальной безопасности. Документ создается с учетом новых рисков, которые, по его словам, исходят для демократических стран от РФ и КНР. Вопросы на мировой арене должны решаться не "правом сильнейшего, а силой международного права". Прага хочет активно участвовать в урегулировании международных проблем и поэтому, как сказал министр, предложила свою кандидатуру на 2032-2033 годы в качестве непостоянного члена СБ ООН.

Глава МИД полагает, что республика "еще долго не будет иметь с Россией нормальные отношения", соответствующие стандартам, действующим между государствами-партнерами. Выстроить "новые дружеские отношения с Россией и создать в Европе структуру безопасности, основанную на сотрудничестве и взаимном доверии" станет возможным, как сказал он, если произойдут "действительно глубокие изменения в российском обществе и отказ [РФ] от [политики] конфронтации со своими соседями и Западом".

Другие выступившие на конференции ораторы из числа чешских политиков, военных и экспертов в области безопасности также призвали к продолжению активной поддержки Украины. Это необходимо, как говорили они, чтобы "скорее достичь установления справедливого и прочного мира в Европе". Чехия является одной из стран, которые оказывают наибольшую помощь Киеву.