Президент Болгарии и новое правительство расходятся в вопросе о поставке оружия Украине

Румен Радев считает, что его страна не должна вмешиваться в этот конфликт, предоставляя оружие и боеприпасы

СОФИЯ, 20 июня. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев и новое правительство страны занимают противоположные точки зрения по вопросу поставок оружия Украине.

"Болгария не должна вмешиваться в этот конфликт, предоставляя дополнительные оружие и боеприпасы. Это не решение по прекращению конфликта, который разрастается и несет огромный риск. Он истощает наши системы и экономику. Пока я представлял Болгарию в Европейском совете, я отстаивал решение о том, что Болгария не участвует в программе поставки снарядов в поддержку Украины. Если правительство примет решение включиться в эту программу, то, с моей точки зрения, это будет ошибкой", - сказал Радев, комментируя актуальную тему во вторник на кратком брифинге.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков, отвечая на вопросы журналистов, выступил с противоположной точкой зрения. "Мы должны быть последовательны и выполнять решение парламента [об оказании военной и военно-технической помощи], чтобы помочь Украине восстановить территориальную целостность", - заявил премьер-министр.

Денков считает, что ситуация на Украине должна разрешиться справедливым и устойчивым миром. "Легко сказать - "давайте остановим войну и установим мир". Но вспомним историю и увидим, что, когда установлен несправедливый мир, то следует новая война", - сказал Денков перед журналистами, комментируя заявление президента.