Yonhap: помощник госсекретаря США проинформирует Сеул о результатах визита Блинкена в КНР

По данным агентства, Дэниел Критенбринк встретится в том числе с помощником министра иностранных дел Чхве Ён Самом

СЕУЛ, 20 июня. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк в среду посетит Сеул, чтобы проинформировать власти Республики Корея о результатах поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

По данным агентства, Критенбринк встретится в том числе с помощником министра иностранных дел Чхве Ён Самом. Yonhap указывает, что визит высокопоставленного дипломата в Сеул подчеркивает намерение США тесно координировать свою внешнюю политику по отношению к Китаю с Республикой Корея. Критенбринк сопровождал Блинкена в поездке. Yonhap указывает, что США намерены поделиться информацией о встрече госсекретаря с председателем КНР Си Цзиньпином.

Министерство иностранных дел Республики Корея по итогам телефонного разговора Блинкена и его южнокорейского коллеги Пак Чина 17 июня сообщило, что американская сторона намерена проинформировать Сеул о результатах переговоров в Китае.

18-19 июня Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Он заявил, что еще несколько представителей американской администрации посетят Китай в скором времени. Госсекретарь также сообщил, что пригласил министра иностранных дел Китая Цинь Гана в Вашингтон, и тот принял приглашение. Это первое посещение Китая главой Госдепартамента США с октября 2018 года.