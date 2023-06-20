20 июня, 10:27,
обновлено 20 июня, 10:43
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Генсек НАТО не стал комментировать возможное участие Украины в подрыве "Северных потоков"

Йенс Столтенберг отметил, что "расследование продолжается"

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался комментировать возможное участие Украины в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", так как "расследование продолжается". Его выступление во время посещения штаба учений недалеко от населенного пункта Ягель (земля Шлезвиг-Гольштейн) в Германии транслировала пресс-служба альянса.

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"Есть расследования, которые продолжаются, поэтому я не буду делать никаких заключений", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать "сведения об участии украинцев" в подрыве трубопроводов. 

Теги:
УкраинаРоссияСтолтенберг, ЙенсРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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