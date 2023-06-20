Зеленский подписал закон о выплате пенсий "политзаключенным" времен СССР

Их размер составит порядка $114 в месяц с последующей индексацией

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выплате пенсий "политзаключенным" времен Советского Союза "за особые заслуги перед Украиной". Об этом сообщил депутат Верховный рады Ярослав Железняк.

"Подписан [президентом] <...> законопроект № 8032, по которому политзаключенные времен СССР получат выплаты за особые заслуги перед Украиной. Это будет надбавка для борцов за независимость Украины, заключенных за свои убеждения. К пенсии будут выплаты в размере 4 200 гривен (около $114 - прим. ТАСС) в месяц с последующей индексацией", - написал он в Telegram-канале.

Закон был принят Верховной радой 30 мая. Как сообщил тогда депутат парламента Владимир Вятрович, из документа были изъяты упоминания о советских наградах и званиях. Он добавил, что пребывание на высоких государственных должностях во времена СССР также больше не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги.