Зеленский подписал законы о льготах для поддержки производства беспилотников

Документы освобождают на время военного положения от НДС и пошлин комплектующие для беспилотников, ввозимые предприятиями для собственной деятельности по производству и ремонту БПЛА

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал два принятых Верховной радой закона о льготах для поддержки производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на время военного положения. Об этом сообщается на сайте Рады.

Законы освобождают на время военного положения от НДС и пошлин комплектующие для беспилотников, ввозимые предприятиями для собственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.

Документы были приняты украинским парламентом 31 мая и направлены Зеленскому на подпись.

В феврале правительство Украины разрешило ввозить в страну беспилотники и запчасти к ним без получения разрешения от Государственной службы экспортного контроля. 28 января Минобороны Украины сообщило об увеличении закупок беспилотников для вооруженных сил страны в текущем году, на это выделят около $544 млн.

Зеленский ввел военное положение в стране 24 февраля 2022 года. Срок его действия продлевался неоднократно. В последний раз это произошло 20 мая текущего года, когда военное положение продлили на 90 дней - до 18 августа.