СМИ: на востоке Сомали в день голосования по электоральной реформе начались бои

Национальный консультативный совет страны, объединяющий федеральное и региональное руководство, ранее принял решение о проведении реформы электоральной системы, которая включает отмену поста премьер-министра

ПРЕТОРИЯ, 20 июня. /ТАСС/. Вооруженное противостояние между силами оппозиции и правительственными войсками началось в Гароуэ, столице автономного региона Сомали Пунтленд, на фоне дебатов в парламенте по электоральной реформе, сообщает новостной портал Shabelle Media Network.

По информации издания, накануне силы оппозиции под командованием полковника Джимкале, начали захватывать некоторые районы города. В данный момент ожесточенные бои между силами оппозиции и правительственными войсками идут в районе парламента, многие жители были вынуждены покинуть свои дома, уточняет портал.

Как сообщает правительство Пунтленда в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), парламент проголосовал за рассмотрение поправок к конституции, однако предполагаются дальнейшие дебаты и голосования по этому вопросу.

Ранее Национальный консультативный совет Сомали, объединяющий федеральное и региональное руководство страны, принял решение о проведении реформы электоральной системы, которая включает отмену поста премьер-министра республики. Реформа была поддержана как высшим руководством страны, так и региональными лидерами, за исключением автономного региона Пунтленд.

Электоральная реформа, предусматривающая введение принципа "один человек - один голос", будет реализовываться постепенно, сначала она коснется местных выборов 2024 года. Ожидается, что предстоящие в 2026 году президентские выборы пройдут уже на ее основе. Предлагается также ограничить количество действующих в стране партий двумя, которые и будут вести борьбу за представительство в выборных органах власти. Однако требуется еще принять целый пакет поправок к конституции, чтобы провести эту реформу.