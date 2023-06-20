Минюст Молдавии сформирует комиссию по ликвидации оппозиционной партии "Шор"

Конституционный суд страны ранее принял решение поддержать запрос правительства о запрете деятельности этой оппозиционной партии

КИШИНЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции Молдавии сформирует комиссию, которая займется ликвидацией оппозиционной партии "Шор" после того, как Конституционный суд (КС) одобрил запрос правительства о признании ее антиконституционной. Об этом заявила во вторник министр юстиции Вероника Михайлова-Морару.

"Министерство юстиции как орган, уполномоченный принимать последующие меры, установленные решением суда, а также законом о политических партиях, назначит ликвидационную комиссию партии "Шор". Она примет все необходимые меры по ликвидации и исключению партии из Государственного реестра юридических лиц, предусмотренные законодательством в данной области, и потребует от Агентства государственных услуг внести в Государственный реестр юридических лиц запись о начале процедуры ликвидации", - цитирует министра молдавское издание "Ной".

По ее словам, министерство будет периодически публиковать информацию о событиях, касающихся процедуры ликвидации партии "Шор".

В понедельник Конституционный суд Молдавии принял решение поддержать запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор". В нем Минюсту предписано создать комиссию по ликвидации партии и исключению ее из регистра. Как пояснил председатель КС Николай Рошка, депутаты партии "Шор" сохранят мандаты в парламенте, но фракция будет расформирована, и они будут действовать как независимые.

Лидер партии Илан Шор заявил, что после консультации с юристами, в ближайшие два дня будут представлены конкретные решения, которые позволят членам партии продолжать свою политическую и социальную деятельность.

В ноябре прошлого года правительство Молдавии запросило КС проверить законность партии "Шор", которая выступала организатором массовых акций протеста в Кишиневе. В кабмине обвиняли партию в незаконном финансировании и планах "саботирования проевропейского курса страны". Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку запросу кабинета, указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений. Однако, добавили в организации, последнее слово остается за молдавскими судьями.