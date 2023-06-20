ЕК предложила зарезервировать для Киева €50 млрд на четыре года в виде грантов и кредитов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги не удастся выделить из существующего бюджета ЕС, и призвала все 27 стран сообщества внести на эти нужды дополнительные взносы в бюджет ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила "зарезервировать из фондов ЕС для Украины €50 млрд на ближайшие четыре года в виде грантов и кредитов", сверх уже выделенных Киеву с февраля 2022 года €30 млрд. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это создаст уверенность для наших украинских партнеров", - сказала она на пресс-конференции. При этом фон дер Ляйен отметила, что эти деньги не удастся выделить из существующего бюджета ЕС, и призвала все 27 стран сообщества внести на эти нужды дополнительные взносы в бюджет ЕС.

Если эту сумму Еврокомиссии удастся собрать, то вся помощь ЕС Киеву в 2024-2027 годах составит в среднем €12,5 млрд в год, тогда как в 2023 году только бюджетная помощь Киеву от Брюсселя составила €18 млрд.