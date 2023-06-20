20 июня, 11:12,
обновлено 20 июня, 11:53
Военная операция на Украине

ЕК предложила зарезервировать для Киева €50 млрд на четыре года в виде грантов и кредитов

AP Photo/ Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo/ Virginia Mayo

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги не удастся выделить из существующего бюджета ЕС, и призвала все 27 стран сообщества внести на эти нужды дополнительные взносы в бюджет ЕС

БРЮССЕЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила "зарезервировать из фондов ЕС для Украины €50 млрд на ближайшие четыре года в виде грантов и кредитов", сверх уже выделенных Киеву с февраля 2022 года €30 млрд. Об этом заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Это создаст уверенность для наших украинских партнеров", - сказала она на пресс-конференции. При этом фон дер Ляйен отметила, что эти деньги не удастся выделить из существующего бюджета ЕС, и призвала все 27 стран сообщества внести на эти нужды дополнительные взносы в бюджет ЕС.

Если эту сумму Еврокомиссии удастся собрать, то вся помощь ЕС Киеву в 2024-2027 годах составит в среднем €12,5 млрд в год, тогда как в 2023 году только бюджетная помощь Киеву от Брюсселя составила €18 млрд. 

Теги:
УкраинаФон дер Ляйен, УрсулаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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