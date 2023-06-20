Сербия и Венгрия договорились о строительстве нефтепровода между двумя странами

БЕЛГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Сербия и Венгрия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу строительства венгерско-сербского нефтепровода. Процедура прошла во вторник в рамках проведения первого заседания Стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии, в котором принимают участие президент Сербии Александар Вучич и премьер балканской республики Ана Брнабич с венгерскими коллегами Каталин Новак и Виктором Орбаном. Трансляцию вело агентство Танюг.

Кроме того, было подписано соглашение, в рамках которого государственные компании двух стран создадут совместное предприятие для закупок газа на европейском рынке.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что компании MVM и "Сербиягаз" создадут совместную региональную компанию для закупок газа "в целях укрепления энергетической безопасности двух стран".